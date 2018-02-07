Суд продлил арест подозреваемого в госизмене полковника ВСУ

Сторона защиты заявляет, что нет конкретных обвинений, которые могут быть причиной продления меры пресечения

Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца меру пресечения полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову, которого подозревают в государственной измене и участии в террористической организации во время пребывания в плену. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сторона защиты заявляет, что нет конкретных обвинений, которые могут быть причиной продления меры пресечения.

Следующее заседание по этому делу состоится 1 марта в 12:00.

13 декабря 2017 г Безъязыкова, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией ДНР. По данным СБУ, Безъязыков ездил в Ростов на встречи с кремлевскими кураторами и после плена оставался на связи с боевиками.

15 декабря Шевченковский суд арестовал Безъязыкова. СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене 29 декабря.

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