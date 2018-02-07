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Суд продлил арест подозреваемого в госизмене полковника ВСУ

07.02.2018 16:26
Сторона защиты заявляет, что нет конкретных обвинений, которые могут быть причиной продления меры пресечения
Суд продлил арест подозреваемого в госизмене полковника ВСУ
Иван Безъязыков (фото - radiosvoboda.org)

Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца меру пресечения полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову, которого подозревают в государственной измене и участии в террористической организации во время пребывания в плену. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сторона защиты заявляет, что нет конкретных обвинений, которые могут быть причиной продления меры пресечения.

Следующее заседание по этому делу состоится 1 марта в 12:00.

13 декабря 2017 г Безъязыкова, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией ДНР. По данным СБУ, Безъязыков ездил в Ростов на встречи с кремлевскими кураторами и после плена оставался на связи с боевиками.

15 декабря Шевченковский суд арестовал Безъязыкова. СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене 29 декабря. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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