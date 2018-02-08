ОБСЕ нашла у боевиков в Донбассе "Град" и зенитные комплексы
5 февраля в неподконтрольных Украине районах в Донбассе, на окраине Макеевке наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотника заметили семь зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.
6 февраля около Новоамвросиевского наблюдатели заметили четыре системы залпового огня: РСЗО, БМ-21 "Град".
За пределелами мест, отведенных для хранения вооруженния, миссия видела также десять танков Т-72 около Тернового, два танка около Мирного, два танка около Успенки и три танка около Круглика.
За линией отведения вооружения, но вне установленных мест хранения наблюдатели зафиксировали два зенитных ракетных комплекса 9К33 "Оса" около подконтрольного Украине Северодонецка.
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