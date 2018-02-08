В ДТП попали два волонтера, которые везли помощь в Донбасс: фото

Микроавтобус, который направлялся в Авдеевку, вынесло на обочину, он перевернулся

В Запорожской области в дорожно-транспортное происшествие попали два волонтера, которые везли помощь в Донбасс. Об этом сообщил один из них Влад Маховский у себя в Facebook.

"Дорожное покрытие за поворотом после Новониколаевского блокпоста было похоже на дорожку для конькобежцев, и хотя скорость была маленькой (благодаря чему и удар был не такой сильный, - ред.), но машину после нескольких попыток выровнять все же вынесло за обочину", - отметил Влад Маховский.

Второй волонтер в результате аварии Дмитрий Матюхин получил ссадины и ушибы.

4 февраля в автокатастрофе погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский.

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