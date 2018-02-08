В ДТП попали два волонтера, которые везли помощь в Донбасс: фото
В Запорожской области в дорожно-транспортное происшествие попали два волонтера, которые везли помощь в Донбасс. Об этом сообщил один из них Влад Маховский у себя в Facebook.
"Дорожное покрытие за поворотом после Новониколаевского блокпоста было похоже на дорожку для конькобежцев, и хотя скорость была маленькой (благодаря чему и удар был не такой сильный, - ред.), но машину после нескольких попыток выровнять все же вынесло за обочину", - отметил Влад Маховский.
Второй волонтер в результате аварии Дмитрий Матюхин получил ссадины и ушибы.
4 февраля в автокатастрофе погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:37
-
вчера
17:38
-
вчера
17:22
-
вчера
18:01
-
вчера
17:30
Новости партнеров
- 141078
- 69896
- 36181
- 32454
- 29898