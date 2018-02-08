Суд приговорил боевика ЛНР к 3 годам лишения свободы

Житель Хмельницкой области в составе незаконного формирования с оружием в руках выполнял задачи по разведке позиций сил АТО

Лисичанский городской суд приговорил жителя Хмельницкой области к трем годам лишения свободы за участие в террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина в 2014 году присоединился к ЛНР. В составе незаконного формирования он с оружием в руках выполнял различные задачи, в частности по разведке позиций сил АТО.

В марте 2016 г военнослужащие ВСУ задержали боевика в Попаснянском районе Луганской области возле расположения армейского подразделения.

Военные изъяли у преступника бронежилет с амуницией, автомат АК-74 с большим количеством патронов и гранату РГД-5.

Суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК.

7 февраля сотрудника Службы внешней разведки Украины приговорили к шести годам лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией ДНР.

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