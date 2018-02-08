Под Вергулевкой взорвался снаряд боевиков: осколки попали в село
Представители российско-оккупационных войск продолжают прикрывать халатность и безответственность своих боевиков мифическими обстрелами якобы со стороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает разведка штаба АТО.
"7 февраля боевики заявили, что украинские военные применяя артиллерию калибра 152-мм обстреляли село Вергулевка Луганской области", - сказано в сообщении.
Разведка штаба АТО установила, что ущерб местным жителям был нанесен в результате детонации боекомплекта и разлета осколков артиллерийских снарядов из-за несоблюдения боевиками правил пожарной безопасности.
Кроме того, по данным разведки, выявлен факт сокрытия потери нескольких единиц ствольной артиллерии.
8 февраля с территории России - из района Ушаковки Ростовской области - велся обстрел из стрелкового оружия в направлении пограничных подразделений Украины.
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