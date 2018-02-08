Под Вергулевкой взорвался снаряд боевиков: осколки попали в село

Главари боевиков, прикрывая халатность подчиненных, заявили, что военные ВСУ, применяя артиллерию калибра 152-мм, якобы обстреляли село на Луганщине

Представители российско-оккупационных войск продолжают прикрывать халатность и безответственность своих боевиков мифическими обстрелами якобы со стороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает разведка штаба АТО.

"7 февраля боевики заявили, что украинские военные применяя артиллерию калибра 152-мм обстреляли село Вергулевка Луганской области", - сказано в сообщении.

Разведка штаба АТО установила, что ущерб местным жителям был нанесен в результате детонации боекомплекта и разлета осколков артиллерийских снарядов из-за несоблюдения боевиками правил пожарной безопасности.

Кроме того, по данным разведки, выявлен факт сокрытия потери нескольких единиц ствольной артиллерии.

8 февраля с территории России - из района Ушаковки Ростовской области - велся обстрел из стрелкового оружия в направлении пограничных подразделений Украины.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.