В Киеве в ДТП погиб патрульный полицейский
15.02.2018 10:37
На проспекте имени Валерия Лобановского после лобового столкновения автомобилей образовалась большая пробка
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на проспекте Лобановского столкнулись два автомобиля: на месте происшествия погиб капрал полиции, который находился за рулем Honda. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.
"Honda под управлением полицейского, предварительно, вылетела в лоб Volksvagen. Погиб водитель Honda. Четверо пострадавших", - говорится в сообщении.
На месте работают спасатели.
На проспекте Лобановского образовалась большая пробка.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
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