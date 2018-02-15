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В Киеве в ДТП погиб патрульный полицейский

15.02.2018 10:37
На проспекте имени Валерия Лобановского после лобового столкновения автомобилей образовалась большая пробка
В Киеве в ДТП погиб патрульный полицейский
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на проспекте Лобановского столкнулись два автомобиля: на месте происшествия погиб капрал полиции, который находился за рулем Honda. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

"Honda под управлением полицейского, предварительно, вылетела в лоб Volksvagen. Погиб водитель Honda. Четверо пострадавших", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели.

На проспекте Лобановского образовалась большая пробка.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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