Боевики готовят провокации около Докучаевска и Новотроицкого
15.02.2018 23:40
Штаб АТО предупреждает, что в ближайшие дни может быть вооруженная провокация и под обстрел может попасть гражданская инфраструктура
Боевики готовят вооруженные провокации в ближайшие дни в районе Докучаевска и Новотроицкого. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Под обстрелы могут попасть жилые дома, объекты инфраструктуры и водо-, газопроводы.
Цель провокаций - обвинить ВСУ в несоблюдении режима перемирия. Их вероятно будут фиксировать российские СМИ, предупреждают в штабе.
Предполагается, что вооруженные провокации связаны со встречей нормадской четверки на Мюнхенской конференции 16-18 февраля.
Читайте также: В Донбассе боевики могут устроить провокации и теракты - штаб
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