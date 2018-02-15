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Боевики готовят провокации около Докучаевска и Новотроицкого

15.02.2018 23:40
Штаб АТО предупреждает, что в ближайшие дни может быть вооруженная провокация и под обстрел может попасть гражданская инфраструктура
Боевики готовят провокации около Докучаевска и Новотроицкого

Боевики готовят вооруженные провокации в ближайшие дни в районе Докучаевска и Новотроицкого. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Под обстрелы могут попасть жилые дома, объекты инфраструктуры и водо-, газопроводы.

Цель провокаций - обвинить ВСУ в несоблюдении режима перемирия. Их вероятно будут фиксировать российские СМИ, предупреждают в штабе.

Предполагается, что вооруженные провокации связаны со встречей нормадской четверки на Мюнхенской конференции 16-18 февраля. 

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