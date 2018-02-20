Неизвестные не пускают и.о. ректора в медуниверситет - СМИ

Полиция, не вмешиваясь, наблюдает за действиями около 30 лиц, которые представляются студентами вуза

И.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Михаила Захараша группа неизвестных, представившихся студентами, не пускают на рабочее место. Об этом сообщает журналист Украинской правды. Жизнь.

"Студенты (которые перекрыли вход Захарашу, - ред.) говорят, что не хотят допускать и.о. ректора, потому что он их не устраивает", - отмечает журналист.

Полиция, не вмешиваясь, наблюдает за действиями около 30 лиц.

Сегодня Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца. В министерстве объяснили это тем, что якобы по вине руководства университета сегодня студенты НМУ не смогли сдать лицензионный экзамен "Шаг 1. Стоматология", который должен был состояться одновременно во всех медицинских вузах Украины.

В университете отрицают свою вину в срыве экзамена.

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