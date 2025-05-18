Россия осуществит "учебно-боевой" пуск межконтинентальной баллистики – ГУР
Россия планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы давить и запугивать Украину и международных партнеров. Об этом сообщило Главное управление разведки.
По данным ведомства, в ночь на 19 мая Москва хочет провести "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистики РС-24 из комплекса "Ярс", чтобы осуществить "демонстративное давление и запугивание Украины, а также государств-членов Европейского Союза и НАТО".
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