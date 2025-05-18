Росія здійснить "навчально-бойовий" пуск міжконтинентальної балістики – ГУР

Комлекс "Ярс" (Фото: Вікіпедія)

Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети, аби тиснути та залякувати Україну й міжнародних партнерів. Про це повідомило Головне управління розвідки.

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За даними відомства, у ніч на 19 травня Москва хоче провести “навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістики РС-24 з комплексу "Ярс", аби здійснити "демонстративний тиск та залякування України, а також держав-членів Європейського Союзу і НАТО".

Ракета буде оснащена навчальним боєприпасом, запуск здійснюватиме розрахунок 433 полку 42 дивізії 31 армії Ракетних військ стратегічного призначення РФ з мобільного грунтового комплексу, зазначає ГУР.

Розвідка вказує, що окупанти здійснюватимуть запуск з району поблизу населеного пункту Свободний Свєрдловської області - це селище, розташоване на відстані понад 1600 кілометрів від України.

Дальність польоту триступеневої твердопаливної ракети РС-24 становить більш ніж 10 000, зауважує розвідка.

ДОВІДКА. Російські ресурси стверджують, що це озброєння має від трьох до чотирьох бойових блоків, їх сукупна потужність заряду становить 300-500 кілограмів, точність - 120-150 метрів. Під час атаки головна частина розділяється на блоки з індивідуальним наведенням на ціль (та ж система, що й Російські ресурси стверджують, що це озброєння має від трьох до чотирьох бойових блоків, їх сукупна потужність заряду становить 300-500 кілограмів, точність - 120-150 метрів. Під час атаки головна частина розділяється на блоки з індивідуальним наведенням на ціль (та ж система, що й в "Орєшніку" ), заявлена дальність - 12 000 км. Слід зауважити, що росіяни часто завищують характеристики своєї зброї , тому реальні показники можуть відрізнятися.

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