Росія здійснить "навчально-бойовий" пуск міжконтинентальної балістики – ГУР
Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети, аби тиснути та залякувати Україну й міжнародних партнерів. Про це повідомило Головне управління розвідки.
За даними відомства, у ніч на 19 травня Москва хоче провести “навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістики РС-24 з комплексу "Ярс", аби здійснити "демонстративний тиск та залякування України, а також держав-членів Європейського Союзу і НАТО".
Ракета буде оснащена навчальним боєприпасом, запуск здійснюватиме розрахунок 433 полку 42 дивізії 31 армії Ракетних військ стратегічного призначення РФ з мобільного грунтового комплексу, зазначає ГУР.
Розвідка вказує, що окупанти здійснюватимуть запуск з району поблизу населеного пункту Свободний Свєрдловської області - це селище, розташоване на відстані понад 1600 кілометрів від України.
Дальність польоту триступеневої твердопаливної ракети РС-24 становить більш ніж 10 000, зауважує розвідка.
Новина доповнюється...
- Росія вже проводила навчання з використанням комплексів "Ярс" в останні роки - у 2022 та 2023-му. Останні, за даними ГУР, відбувалися разом з випробуванням ракет "Булава" та були невдалими.