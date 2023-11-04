У Росії провели випробування ядерних ракет "Ярс" і "Булава". Вони провалилися: деталі від ГУР

У Росії нещодавно відбулися невдалі випробування ракет-носіїв ядерної зброї "Ярс" і "Булава". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Розвідники заявляють, що 1 листопада росіяни провели невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ.

Пуск проводився з аеродрому "Плесецк" в Архангельській області по цілі на полігоні "Кура" на Камчатці – його здійснив бойовий розрахунок 33 ракетної армії військ стратегічного призначення РФ.

ГУР пишуть, що "Ярс" збився з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань ядерних сил Росії 25 жовтня.

Також невдало 25 жовтня завершився випробувальний пуск із підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава".

4 жовтня президент Зеленський, посилаючись на прогнози ГУР, заявив, що до кінця року Росія посилить ядерні погрози.

Пропагандистка РФ Симоньян закликала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Секретар РНБО Данілов відреагував – каже, що росіяни не знають чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.

За даними ГУР, Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу зарано.

18 жовтня Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Кулеби закликали світ відреагувати на чергові провокації з боку Москви.

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