RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Росії провели випробування ядерних ракет "Ярс" і "Булава". Вони провалилися: деталі від ГУР

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 11:12
У Росії провели випробування ядерних ракет
Ракета "Ярс" (Фото: ресурс окупантів)

У Росії нещодавно відбулися невдалі випробування ракет-носіїв ядерної зброї "Ярс" і "Булава". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Розвідники заявляють, що 1 листопада росіяни провели невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ.

Пуск проводився з аеродрому "Плесецк" в Архангельській області по цілі на полігоні "Кура" на Камчатці – його здійснив бойовий розрахунок 33 ракетної армії військ стратегічного призначення РФ.

ГУР пишуть, що "Ярс" збився з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань ядерних сил Росії 25 жовтня.

Також невдало 25 жовтня завершився випробувальний пуск із підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава".

  • 4 жовтня президент Зеленський, посилаючись на прогнози ГУР, заявив, що до кінця року Росія посилить ядерні погрози.
  • Пропагандистка РФ Симоньян закликала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Секретар РНБО Данілов відреагував – каже, що росіяни не знають чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.
  • За даними ГУР, Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу зарано.
  • 18 жовтня Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Кулеби закликали світ відреагувати на чергові провокації з боку Москви.

Читайте також: Путін продовжує ядерний шантаж. Росія відкликала ратифікацію договору про заборону випробувань

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнарозвідкаядерна зброяярсбулава

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 