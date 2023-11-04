В России провели испытания ядерных ракет "Ярс" и "Булава". Они провалились: детали от ГУР
В России недавно состоялись неудачные испытания ракет-носителей ядерного оружия "Ярс" и "Булава". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Разведчики заявляют, что 1 ноября россияне провели неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", которая является основной в наземном компоненте стратегических ядерных сил РФ.
Пуск производился с аэродрома "Плесецк" в Архангельской области по цели на полигоне "Кура" на Камчатке — его осуществил боевой расчет 33 ракетной армии войск стратегического назначения РФ,
ГУР пишут, что "Ярс" сбился с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений ядерных сил России 25 октября.
Также неудачно 25 октября завершился испытательный пуск с подводного реального крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава".
- 4 октября президент Зеленский, ссылаясь на прогнозы ГУР, заявил, что до конца года Россия усилит ядерные угрозы.
- Пропагандистка РФ Симоньян призвала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Секретарь СНБО Данилов отреагировал – говорит, что россияне не знают, чем угрожать Украине, а потому начинают возвращать ядерный шантаж.
- По данным ГУР, Россия с лета готовит ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано.
- 18 октября Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. У Кулебы призвали мир отреагировать на очередные провокации со стороны Москвы.
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