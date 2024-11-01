Defense Express: Північнокорейську ракету Hwasong-19, ймовірно, скопіювали з російського "Ярсу"

КНДР або повністю скопіювала ракету, або ж частково допрацювала її у бік масштабування

Північнокорейська ракета (Фото: KCNA)

Північнокорейська міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-19, яка була вперше випробувана 31 жовтня, ймовірно, була скопійована з російського ракетного комплексу "Ярс". Про це повідомив портал Defense Express, аналітики якого ознайомилися з фото нової ракети КНДР.

За першого ж погляду на Hwasong-19, як пише видання, "не залишається жодних альтернативних відповідей на питання, де саме КНДР взяла цю ракету".

У матеріалі йдеться, що КНДР або повністю скопіювала ракету, або ж частково допрацювала її у бік масштабування заради більших параметрів щодо дальності та корисної ваги.

І загалом мова йде про триступеневу твердопаливну ракету, яка запускається з мобільної пускової установки та має цілу низку аналогічних технологічних рішень. Завдяки опублікованим знімкам розкрились і деякі деталі обох цих ракет. Зокрема, використання аеродинамічних гальм для відводу ступеня після розділення.

Також Північна Корея показала фото, яке було знято, ймовірно, з головного блоку виведення, на що вказує використання декількох мініатюрних двигунів по його периметру. За знімком можливо оцінити зварні шви, а також припустити, що КНДР отримала від Росії технології для створення бойових блоків із роздільними бойовими частинами з індивідуальним наведенням.

Defense Express звернув увагу на те, що Hwasong-19 запускається з платформи, яка має 11 осей, а у попередній Hwasong-18 їх було дев'ять. Це може вказувати на те, що Hwasong-19 є збільшеною версією Hwasong-18, розмір та вага якої потребували додавання ще декількох мостів.

ДОВІДКА. "Ярс" – російський стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного і шахтного базування з головною частиною, яка розділяється. Розроблений Московським інститутом теплотехніки, є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М". "Ярс" – російський стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного і шахтного базування з головною частиною, яка розділяється. Розроблений Московським інститутом теплотехніки, є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М".

Фото: KCNA

Фото: KCNA

Фото: KCNA

Фото: KCNA

У Сеулі вважають, що Північна Корея "дуже ймовірно" попросить Росію про передові технології, пов’язані з ядерною зброєю, в обмін на розгортання військ для допомоги РФ у війні проти України.

31 жовтня стало відомо, що КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря. Вона летіла 86 хвилин і подолала відстань близько 1000 км з рекордною висотою понад 7000 км.