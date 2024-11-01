Defense Express: Ракету КНДР Hwasong-19, вероятно, скопировали с российского "Ярса"

Северокорейская ракета (Фото: KCNA)

Северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-19, впервые испытанная 31 октября, вероятно, была скопирована с российского ракетного комплекса "Ярс". Об этом сообщил портал Defense Express, аналитики которого ознакомились с фото новой ракеты КНДР.

При первом же взгляде на Hwasong-19, как пишет издание, "не остается никаких альтернативных ответов на вопрос, где именно КНДР взяла эту ракету".

В материале говорится, что КНДР либо полностью скопировала ракету, либо частично доработала ее в сторону масштабирования ради больших параметров относительно дальности и полезного веса.

И вообще речь идет о трехступенчатой твердотопливной ракете, которая запускается с мобильной пусковой установки и имеет ряд аналогичных технологических решений. Благодаря опубликованным снимкам раскрылись и некоторые детали этих ракет. В частности, использование аэродинамических тормозов для отвода ступени после разделения.

Также Северная Корея показала фото, которое было снято, вероятно, с главного блока вывода, на что указывает использование нескольких миниатюрных двигателей по его периметру. По снимку можно оценить сварные швы, а также предположить, что КНДР получила от России технологии для создания боевых блоков с раздельными боевыми частями с индивидуальным наведением.

Defense Express обратил внимание, что Hwasong-19 запускается с платформы, которая имеет 11 осей, а в предыдущей Hwasong-18 их было девять. Это может указывать на то, что Hwasong-19 является увеличенной версией Hwasong-18, размер и вес которой нуждались в добавлении еще нескольких мостов.

СПРАВКА. "Ярс" – российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники, является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М". "Ярс" – российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники, является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М".

Фото: KCNA

Фото: KCNA

Фото: KCNA

Фото: KCNA

В Сеуле считают, что Северная Корея "вероятнее всего" попросит Россию о передовых технологиях, связанных с ядерным оружием, в обмен на развертывание войск для помощи РФ в войне против Украины.

31 октября стало известно, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Она летела 86 минут и преодолела расстояние около 1000 км с рекордной высотой более 7000 км.