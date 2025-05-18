Генштаб прокомментировал увольнение комбата 47 ОМБр "Магура"

Иллюстративное фото (Генштаб ВСУ)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины выясняет обстоятельства, изложенные в сообщении командира батальона 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина, подавшего рапорт на увольнение и обвинившего командование в "дебильных задачах" и "тупорылой потере людей". Об этом Генштаб сообщил в сообщении в Facebook.

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"По распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что отдельно детально будут проанализированы поступающие с разных уровней военного управления приказы и распоряжения "на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке".

Ранее командир батальона 47 ОМБр заявил, что подал рапорт на увольнение из-за командования.

"Дебильнее задач, как на текущем направлении я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом кроме как к провалам не приводит ни к чему", – говорилось в его сообщении.

Бойцы 47 ОМБр выполняют боевые задания на Курском направлении с осени 2024 года.

5 мая 2025 года главком ВСУ Сырский заявил, что продолжающаяся уже девять месяцев Курская операция достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.