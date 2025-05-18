Комбриг "Магуры" подал рапорт об увольнении, обвинив командование в потерях людей

"Политические" игры и оценка реального положения дел не отвечают ни действительности, ни возможностям, заявил Александр Ширшин в сообщении

Александр Ширшин (Фото: Facebook военного)

Командир батальона 47 отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин подал рапорт на увольнение, обвинив командование в "дебильных задачах" и "тупорылой" потере людей. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

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По его словам, командование 47 ОМБр ставит "дебильные задачи", которые на Курском направлении приводят к провалам и "тупорылым потерям людей".

"Все, на что способны – выговоры, расследование, наложение взысканий. Идут все в жопу. "Политические" игры и оценка реального положения дел не отвечают ни действительности, ни возможностям. Заигрались", – написал Ширшин.

Он добавил, что рапорт на увольнение уже написан.

"Надеюсь, меня снимут в ближайшее время, поэтому скоро буду готов рассказать некоторые моменты друзьям-журналистам", – добавил военный.

Скриншот сообщения

Бойцы 47 ОМБр выполняют боевые задания на Курском направлении с осени 2024 года.

5 мая 2025 года главком ВСУ Сырский заявил, что продолжающаяся уже девять месяцев Курская операция достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.