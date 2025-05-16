Экс-посол США в Украине Бринк объяснила причину своей отставки

Экс-посол отметила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия совершала "чистое зло"

Бриджит Бринк (Фото: Oleg Petrasyuk / EPA)

Бывшая посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк заявила, что подала в отставку, ведь не могла "добросовестно выполнять политику администрации" после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом она написала в своей колонке, опубликованной 16 мая в Detroit Free Press.

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"Я только что вернулась домой в Мичиган после трех лет тяжелейшей работы в своей жизни – работы посла США в Украине – поддержки нашего демократического союзника против жестокой, неспровоцированной агрессии со стороны России", — говорится в колонке.

Бринк заявила, что уважает право и ответственность президента определять внешнюю политику США – с помощью сдерживаний и противовесов Конгресса.

"Проводить эту политику – это роль внешнеполитической службы Америки. К сожалению, политика с начала правления администрации Трампа заключалась в том, чтобы давить на жертву – Украину, а не на агрессора – Россию", – подчеркнула дипломат.

Она отметила, что больше не могла добросовестно выполнять политику администрации и сочла своим долгом уйти в отставку.

"После трех десятилетий служения стране я ушла в отставку с должности нашего посла в Украине", — добавила экс-посол в Киеве.

Бывшая чиновница пояснила, что не могла стоять в стороне, "когда государство захватывают, демократию бомбят, а детей убивают безнаказанно". Она считает, что единственный способ защитить интересы Штатов – отстаивать демократии и противостоять автократам.

"Мир любой ценой – это совсем не мир, это умиротворение. И история неоднократно учила нас, что умиротворение не ведет к безопасности, защищенности или процветанию. Оно ведет к новым войнам и страданиям", – продолжила Бринк.

Экс-посол отметила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия совершала "чистое зло", убив тысячи мирных жителей, в том числе 700 детей. РФ совершила более 150 000 военных преступлений, похитила 20 000 детей из их семей и заставила миллионы мужчин, женщин и детей бежать в Европу и другие части света.

Она рассказала, что в течение трех лет слышала истории, видела жестокость и чувствовала боль семей, чьи сыновья и дочери были убиты и ранены российскими ракетами и дронами, попавшими в детские площадки, церкви и школы.

Вторжение России в Украину имеет значение для США, ведь "то, как мы справимся с этой войной, о многом говорит как нашим друзьям, так и нашим врагам", пояснила Бринк.

Она считает, что если США разрешат российскому диктатору Владимиру Путину перекраивать границы, он не остановится в Украине. Дипломат в этом контексте упомянула об угрозе со стороны Кремля для членов НАТО, а также о сигнале для Китая.