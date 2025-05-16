Експосолка США в Україні Брінк пояснила причину своєї відставки

Експосолка зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення до України Росія чинила "чисте зло"

Бріджит Брінк (Фото: Oleg Petrasyuk / EPA)

Колишня посолка Сполучених Штатів в Києві Бріджит Брінк заявила, що подала у відставку, адже не могла "сумлінно виконувати політику адміністрації" після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Про це вона написала у своїй колонці, опублікованій 16 травня у Detroit Free Press.

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"Я щойно повернулася додому в Мічиган після трьох років найважчої роботи у своєму житті – роботи посла США в Україні – підтримки нашого демократичного союзника проти жорстокої, неспровокованої агресії з боку Росії", – йдеться у колонці.

Брінк заявила, що поважає право та відповідальність президента визначати зовнішню політику США – за допомогою стримувань і противаг Конгресом.

"Проводити цю політику – це роль зовнішньополітичної служби Америки. На жаль, політика з початку правління адміністрації Трампа полягала в тому, щоб тиснути на жертву – Україну, а не на агресора – Росію", – наголосила дипломатка.

Вона зазначила, що більше не могла сумлінно виконувати політику адміністрації й вважала своїм обов’язком піти у відставку.

"Після майже трьох десятиліть служіння країні я пішла у відставку з посади нашого посла в Україні", – додала експосолка в Києві.

Колишня посадовиця пояснила, що не могла стояти осторонь, "коли державу захоплюють, демократію бомбардують, а дітей вбивають безкарно". Вона вважає, що єдиний спосіб захистити інтереси Штатів – це відстоювати демократії та протистояти автократам.

"Мир за будь-яку ціну – це зовсім не мир, це умиротворення. І історія неодноразово вчила нас, що умиротворення не веде до безпеки, захищеності чи процвітання. Воно веде до нових війн та страждань", – продовжила Брінк.

Експосолка зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення до України Росія чинила "чисте зло", вбивши тисячі мирних жителів, зокрема 700 дітей. РФ скоїла понад 150 000 воєнних злочинів, викрала 20 000 дітей із їхніх сімей і змусила мільйони чоловіків, жінок і дітей тікати до Європи та інших частин світу.

Вона розповіла, що протягом трьох років чула історії, бачила жорстокість і відчувала біль сімей, чиї сини та дочки були вбиті та поранені російськими ракетами та дронами, які влучили в дитячі майданчики, церкви та школи.

Вторгнення Росії в Україну має значення для США, адже "те, як ми впораємося з цією війною, багато про що говорить як нашим друзям, так і нашим ворогам", пояснила Брінк.

Вона вважає, що якщо США дозволять російському диктатору Володимиру Путіну перекроювати кордони, він не зупиниться в Україні. Дипломатка у цьому контексті згадала про загрозу з боку Кремля для членів НАТО, а також про сигнал для Китаю.