Комбриг "Маґури" подав рапорт на звільнення, звинувативши командування у втратах людей

"Політичні" ігри й оцінка реального стану справ не відповідають ні дійсності, ні можливостям, заявив Олександр Ширшин у дописі

Олександр Ширшин (Фото: Facebook військового)

Командир батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення, звинувативши командування у "дебільних задачах" і "тупорилій втраті людей". Відповідний допис він опублікував у Facebook.

За його словами, командування 47 ОМБр надає "дебільні задачі", які на Курському напрямку призводять до провалів і "тупорилих втрат людей".

"Усе, на що спроможні – догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в сраку. "Політичні" ігри й оцінка реального стану справ не відповідають ні дійсності, ні можливостям. Загралися", – написав Ширшин.

Він додав, що рапорт на звільнення вже написаний.

"Сподіваюся мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам", – додав військовий.

Скриншот допису

Бійці 47 ОМБр виконують бойові завдання на Курському напрямку з осені 2024 року.

5 травня 2025 року головком ЗСУ Сирський заявив, що Курська операція, яка триває вже девʼять місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.