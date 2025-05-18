Генштаб прокоментував звільнення комбата 47 ОМБр "Маґура"

Раніше командир батальйону 47 ОМБр Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення, назвавши причиною цього командування

Ілюстративне фото (Генштаб ЗСУ)

Генеральний штаб Збройних Сил України з'ясовує обставини, викладені у дописі командира батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина, який подав рапорт на звільнення та звинуватив командування у "дебільних задачах" і "тупорилій втраті людей". Про це Генштаб повідомив у дописі в Facebook.

"За розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, "на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася".

Раніше командир батальйону 47 ОМБр заявив, що подав рапорт на звільнення через командування.

"Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом крім як до провалів не приводить ні до чого", – йшлося у його дописі.

Бійці 47 ОМБр виконують бойові завдання на Курському напрямку з осені 2024 року.

5 травня 2025 року головком ЗСУ Сирський заявив, що Курська операція, яка триває вже девʼять місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.