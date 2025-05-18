Украину атаковали рекордные 273 дрона РФ: есть последствия в Киеве и трех областях
В ночь на 18 мая российские оккупационные войска атаковали Украину более 270 беспилотниками, противовоздушной обороне удалось сбить 88 "шахедов". Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
По данным военных, россияне запустили по Украине 273 беспилотника из Брянска, Курска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 88 "шахедов" на востоке, севере и в центре страны. 128 беспилотников-имитаторов – локационно потеряны без негативных последствий на земле.
В результате этой атаки пострадал Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.
В Обуховском районе Киевской области погибла женщина и пострадали еще три человека, среди них – ребенок. Частично разрушен частный жилой дом, выбиты окна в соседнем многоэтажном доме.
В Киеве зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА в Голосеевском районе. Повреждена крыша нежилого здания. Также были повреждены окна квартиры жилого дома в Соломенском районе. В обоих случаях без пострадавших.
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, россияне ударили "шахедами" по Межевской общине Синельниковского района. Там повреждены хозяйственная постройка и частные дома, обошлось без пострадавших.
- 17 мая, в 06:17, Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с гражданскими возле Белополья Сумской области.
- 17 и 18 мая в Сумской области объявили днями траура из-за удара оккупантов.
- В ночь на субботу Россия атаковала Украину 62 дронами разных типов, из которых удалось сбить 36 БпЛА. За день в Донецкой области оккупанты убили гражданского человека, ранили восьмерых из-за своих обстрелов.