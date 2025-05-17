Россияне убили человека, ранили восьмерых во время обстрелов Донецкой области

Власти в очередной раз призвали людей эвакуироваться

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Россияне убили человека и ранили восьмерых во время обстрелов Донецкой области в субботу, 17 мая. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

Утром оккупанты ударили по Яблоневке Ильиновской общины FPV-дроном – погибла 27-летняя женщина, поврежден магазин.

Также оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Андреевской общине: пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Из-за ударов РФ ранены два человека в Покровске и один человек в Мирнограде.

"Вся Донецкая облать – под постоянными обстрелами. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!", – отметил Филашкин.

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Расстояние от Яблоневки до линии фронта – около 9 километров, от Андреевки – более 40 км, от Покровска – ~2,5 км, от Мирнограда – примерно 2 км.

Атакованные РФ населенные пункты (Андреевка – темно-синяя отметка, Яблоневка – белая, обведенная красным) на карте Deepstate

Карта: Deepstate