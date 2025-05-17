Россияне убили человека, ранили восьмерых во время обстрелов Донецкой области
Россияне убили человека и ранили восьмерых во время обстрелов Донецкой области в субботу, 17 мая. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.
Утром оккупанты ударили по Яблоневке Ильиновской общины FPV-дроном – погибла 27-летняя женщина, поврежден магазин.
Также оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Андреевской общине: пострадали пять человек, в том числе один ребенок.
Из-за ударов РФ ранены два человека в Покровске и один человек в Мирнограде.
"Вся Донецкая облать – под постоянными обстрелами. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!", – отметил Филашкин.
Расстояние от Яблоневки до линии фронта – около 9 километров, от Андреевки – более 40 км, от Покровска – ~2,5 км, от Мирнограда – примерно 2 км.
- 17 мая, в 06:17, Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с гражданскими возле Белополья Сумской области. В результате атаки погибли девять человек, еще семь – ранены.
17 и 18 мая в Сумской области объявили днями траура из-за удара оккупантов. Президент Зеленский заявил, что Украина ждет от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России, чтобы та пошла на прекращение огня.
- В целом в ночь на 17 мая Россия атаковала Украину 62 дронами разных типов, с которых удалось сбить 36 БпЛА.