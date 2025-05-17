Росіяни вбили людину, поранили вісьмох під час обстрілів Донеччини
Росіяни вбили людину та поранили вісьмох осіб під час обстрілів Донецької області у суботу, 17 травня. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.
Вранці окупанти вдарили по Яблунівці Іллінівської громади FPV-дроном – загинула 27-річна жінка, пошкоджено крамницю.
Також окупанти атакували безпілотником цивільну автівку в Андріївській громаді: постраждали п'ятеро людей, у тому числі одна дитина.
Через удари РФ поранено двох людей у Покровську та одна особа в Мирнограді.
"Вся Донеччина – під постійними обстрілами. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!", – зазначив Філашкін.
Відстань від Яблунівки до лінії фронту – близько 9 кілометрів, від Андріївки – понад 40 км, від Покровська – ~2,5 км, від Мирнограда – приблизно 2 км.
- 17 травня, о 06:17, Росія вдарила дроном "Ланцет" по автобусу з цивільними біля Білопілля Сумської області. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро осіб, ще сім – поранені.
17 та 18 травня в Сумській області оголосили днями жалоби через удар окупантів. Президент Зеленський заявив, що Україна чекає від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії, щоб та пішла на припинення вогню.
- Загалом у ніч проти 17 травня Росія атакувала Україну 62 дронами різних типів, з яких вдалося збити 36 БпЛА.