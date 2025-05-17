Росіяни вбили людину, поранили вісьмох під час обстрілів Донеччини

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Росіяни вбили людину та поранили вісьмох осіб під час обстрілів Донецької області у суботу, 17 травня. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.

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Вранці окупанти вдарили по Яблунівці Іллінівської громади FPV-дроном – загинула 27-річна жінка, пошкоджено крамницю.

Також окупанти атакували безпілотником цивільну автівку в Андріївській громаді: постраждали п'ятеро людей, у тому числі одна дитина.

Через удари РФ поранено двох людей у Покровську та одна особа в Мирнограді.

"Вся Донеччина – під постійними обстрілами. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!", – зазначив Філашкін.

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Відстань від Яблунівки до лінії фронту – близько 9 кілометрів, від Андріївки – понад 40 км, від Покровська – ~2,5 км, від Мирнограда – приблизно 2 км.

Атаковані РФ населені пункти (Андріївка – темно-синя позначка, Яблунівка – біла, обведена червоним) на мапі Deepstate

Мапа: Deepstate