Россия атаковала Киевскую область: погибла женщина, среди трех раненых – ребенок

В результате дроновой атаки РФ на Киевскую область в ночь на 18 мая погибла женщина, еще три человека получили ранения

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан/Telegram)

В ночь на 18 мая российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Киевскую область, в результате чего есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

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По его словам, в Обуховском районе из-за российской атаки погибла женщина. Также ранен четырехлетний ребенок и женщина с мужчиной – 59 и 61 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Частично разрушен частный жилой дом, выбиты окна в соседнем многоэтажном доме.

Кроме того, в Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.