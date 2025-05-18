Россия атаковала Киевскую область: погибла женщина, среди трех раненых – ребенок
В ночь на 18 мая российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Киевскую область, в результате чего есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
По его словам, в Обуховском районе из-за российской атаки погибла женщина. Также ранен четырехлетний ребенок и женщина с мужчиной – 59 и 61 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести.
Частично разрушен частный жилой дом, выбиты окна в соседнем многоэтажном доме.
Кроме того, в Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.
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