Росія атакувала Київську область: загинула жінка, серед трьох постраждалих – дитина
У ніч проти 18 травня російські окупаційні війська атакували безпілотниками Київську область, унаслідок чого є жертва та постраждалі. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
За його словами, в Обухівському районі через російську атаку загинула жінка. Також поранено чотирирічну дитину та жінку з чоловіком – 59 та 61 років. Вони у стані середньої тяжкості.
Частково зруйновано приватний житловий будинок, вибито вікна у сусідньому багатоповерховому будинку.
Крім того, у Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.
- 17 травня, о 06:17, Росія вдарила дроном "Ланцет" по автобусу з цивільними біля Білопілля Сумської області.
- 17 та 18 травня в Сумській області оголосили днями жалоби через удар окупантів.
- У ніч на суботу Росія атакувала Україну 62 дронами різних типів, з яких вдалося збити 36 БпЛА. За день у Донецькій області окупанти вбили цивільну людину, поранили вісьмох осіб через свої обстріли.