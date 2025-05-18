Росія атакувала Київську область: загинула жінка, серед трьох постраждалих – дитина

Унаслідок дронової атаки РФ на Київську область у ніч проти 18 травня загинула жінка, ще троє людей дістали поранення

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан/Telegram)

У ніч проти 18 травня російські окупаційні війська атакували безпілотниками Київську область, унаслідок чого є жертва та постраждалі. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, в Обухівському районі через російську атаку загинула жінка. Також поранено чотирирічну дитину та жінку з чоловіком – 59 та 61 років. Вони у стані середньої тяжкості.

Частково зруйновано приватний житловий будинок, вибито вікна у сусідньому багатоповерховому будинку.

Крім того, у Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.