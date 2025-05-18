Україну атакували рекордні 273 дрони РФ: є наслідки у Києві та трьох областях

Станом на 08:00 підтверджено збиття 88 "шахедів" на сході, півночі та в центрі країни

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан/Telegram)

У ніч проти 18 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад 270 безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 88 "шахедів". Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, росіяни запустили по Україні 273 безпілотники з Брянська, Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 88 "шахедів" на сході, півночі та в центрі країни. 128 безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені без негативних наслідків на землі.

Унаслідок цієї атаки постраждав Київ, Київська область, Дніпропетровщина та Донеччина.

В Обухівському районі Київської області загинула жінка та постраждали ще три людини, серед них є дитина. Частково зруйновано приватний житловий будинок, вибито вікна у сусідньому багатоповерховому будинку.

У Києві зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА в Голосіївському районі. Пошкоджено дах нежитлової будівлі. Також було пошкоджено вікна квартири житлового будинку в Соломʼянському районі. В обох випадках без постраждалих.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, росіяни вдарили "шахедами" по Межівській громаді Синельниківщини. Там пошкоджені господарська споруда і приватні будинки, минулося без постраждалих.