На Днепре спасатели сняли с дрейфующей льдины 50 рыбаков

Рыбаки дрейфовали на льдине на расстоянии около 2 км от берега

В Полтавской области спасатели сняли с дрейфующей льдины 50 рыбаков. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент случился возле с. Приднепрянское Кобеляцкого района в акватории Днепродзержинского водохранилища.

Согласно сообщению, рыбаки дрейфовали на льдине на расстоянии около 2 км от берега.

"В 12 ч. 20 мин рыбаки были сняты со льдины в удовлетворительном состоянии, жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

К спасательным работам были привлечены от ГСЧС 2 единицы техники, 2 лодки и 8 человек, также в операции участвовали местные рыбаки на 2 аэроглиссерах.

С начала 2018 года на водоемах в Украине погибли 70 человек.

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