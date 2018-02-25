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На Днепре спасатели сняли с дрейфующей льдины 50 рыбаков

25.02.2018 12:05
Рыбаки дрейфовали на льдине на расстоянии около 2 км от берега
На Днепре спасатели сняли с дрейфующей льдины 50 рыбаков
Скриншот с видео

В Полтавской области спасатели сняли с дрейфующей льдины 50 рыбаков. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент случился возле с. Приднепрянское Кобеляцкого района в акватории Днепродзержинского водохранилища.

Согласно сообщению, рыбаки дрейфовали на льдине на расстоянии около 2 км от берега.

"В 12 ч. 20 мин рыбаки были сняты со льдины в удовлетворительном состоянии, жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

К спасательным работам были привлечены от ГСЧС 2 единицы техники, 2 лодки и 8 человек, также в операции участвовали местные рыбаки на 2 аэроглиссерах.

С начала 2018 года на водоемах в Украине погибли 70 человек. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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