Из Украины выдворили российского криминального авторитета

В Украине Хасан устанавливал контроль за деятельностью организованных преступных группировок и принимал участие в совершении преступлений

Из Украины принудительно выдворили российского криминального авторитета Заура Домбаева по прозвищу Хасан, который находился в Украине нелегально и способствовал ухудшению криминогенной обстановки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, в Украине Домбаев устанавливал контроль за деятельностью организованных преступных группировок и принимал непосредственное участие в совершении преступлений.

"Иностранец развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи, материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы, и влиял на них", - сказано в сообщении.

Также, по информации правоохранителей, Домбаев поддерживал тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов.

Фото: npu.gov.ua

Россиянина задержали в г. Вышгород в рамках проведения общегосударственных профилактических мероприятий "Мигрант".

Принято решение принудительно выдворить нелегала с запретом въезда на территорию Украины на протяжении 3 лет. Его депортировали в Россию 23 февраля поездом "Киев-Москва".

7 февраля сотрудники ГУ Нацполиции в Харьковской области задержали вора в законе, ранее судимого по кличке Изот.

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