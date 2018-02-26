Флагами СССР на марше Нацгвардии в Кривом Роге занялась полиция
Полиция Кривого Рога открыла уголовное дело из-за использования советских флагов военнослужащими Нацгвардии на мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких оккупантов. Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что производство открыто по ч. 1 ст. 436-1 УК (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов). Дело расследует Криворожский отдел полиции.
22 февраля 2018 года в Кривом Роге во время парада случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков бойцы Нацгвардии несли боевые знамена советской армии.
Читайте также: Жителю Кривого Рога дали два года за надругательство над флагом
В Криворожском историко-краеведческом музее заявили, что это были оригиналы боевых знамен, которые в 1973 году городу передал музей Вооруженных сил СССР.
По факту использования советской символики командующий Нацгвардией Юрий Аллеров назначил служебное расследование.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:14
-
16:50
-
16:11
-
15:52
-
15:36
Новости партнеров
- 190865
- 81911
- 66066
- 64010
- 27807