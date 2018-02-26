Флагами СССР на марше Нацгвардии в Кривом Роге занялась полиция

Факт использования нацгвардейцами советских боевых знамен расследуют как публичную демонстрацию символики тоталитарных режимов

Полиция Кривого Рога открыла уголовное дело из-за использования советских флагов военнослужащими Нацгвардии на мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких оккупантов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что производство открыто по ч. 1 ст. 436-1 УК (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов). Дело расследует Криворожский отдел полиции.

22 февраля 2018 года в Кривом Роге во время парада случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков бойцы Нацгвардии несли боевые знамена советской армии.

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В Криворожском историко-краеведческом музее заявили, что это были оригиналы боевых знамен, которые в 1973 году городу передал музей Вооруженных сил СССР.



По факту использования советской символики командующий Нацгвардией Юрий Аллеров назначил служебное расследование.

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