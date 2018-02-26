"Один перевернулся": на учениях боевики потеряли два танка - штаб
Российские наемники во время практических занятий на полигоне Приморский потеряли две единицы боевой техники. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
"По информации разведки штаба АТО, во время практических занятий на полигоне "Приморский" противником было потеряно два танка Т-72. Вследствие безответственного отношения и личной небрежности механиков-водителей одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась вверх тормашками", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские наемники обстреляли окрестности населенного пункта Подлесное Луганской области. 152 мм снаряд попал в жилой дом.
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