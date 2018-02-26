"Один перевернулся": на учениях боевики потеряли два танка - штаб

Инцидент случился вследствие безответственного отношения и личной небрежности механиков-водителей, сообщили в штабе АТО

Российские наемники во время практических занятий на полигоне Приморский потеряли две единицы боевой техники. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"По информации разведки штаба АТО, во время практических занятий на полигоне "Приморский" противником было потеряно два танка Т-72. Вследствие безответственного отношения и личной небрежности механиков-водителей одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась вверх тормашками", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские наемники обстреляли окрестности населенного пункта Подлесное Луганской области. 152 мм снаряд попал в жилой дом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.