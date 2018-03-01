Аброськин: Украину покинул "вор в законе" по кличке Полик

Первый замглавы Нацполиции сообщил, что правоохранители пришли на воровскую "вечеринку" в Житомирской области

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что при содействии правоохранителей Украину покинул "вор в законе" по прозвищу Полик. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Без приглашения пришли на воровскую "вечеринку" на Житомирщине и встретили там очередного "вора в законе" по кличке "Полик". По итогам встречи Поликарп "самостоятельно" принял решение уехать из Украины. Кстати, этот "Полик" практически и фактически является нелегалом", - написал Аброськин.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Ранее Аброськин сообщил, что сотрудники полиции 26 февраля в Хмельницкой области задержали вора в законе по кличке Лера Сумской.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.