Аброськин: Украину покинул "вор в законе" по кличке Полик
Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что при содействии правоохранителей Украину покинул "вор в законе" по прозвищу Полик. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.
"Без приглашения пришли на воровскую "вечеринку" на Житомирщине и встретили там очередного "вора в законе" по кличке "Полик". По итогам встречи Поликарп "самостоятельно" принял решение уехать из Украины. Кстати, этот "Полик" практически и фактически является нелегалом", - написал Аброськин.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Ранее Аброськин сообщил, что сотрудники полиции 26 февраля в Хмельницкой области задержали вора в законе по кличке Лера Сумской.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
06.02.18
13:26
-
06.02.18
15:44
-
07.02.18
16:51
-
15.02.18
12:10
-
16.02.18
08:38
Новости партнеров
- 40421
- 30540
- 26907
- 21948
- 20178