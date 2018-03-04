Покушение на главу ГПЗКУ: подозреваемый внес залог и скрылся

Адвокаты не смогли сообщить, где находится их подзащитный, подозреваемый в покушении на убийство руководства зерновой корпорации

Один из подозреваемых в покушении на убийство и.о. главы и заместителя председателя ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины оплатил сумму залога, однако не явился по вызову в суд и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным Наполиции, четырем фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 352,4 тыс грн каждому. "Один из задержанных заплатил соответствующую сумму и уже успел нарушить требования законодательства - не явился по вызову в суд. Его защитники не владеют информацией о месте его пребывания", - отметили в пресс-службе.

26 и 27 февраля 2018 года оперативники задержали четырех человек по подозрению в совершении покушения на убийство заместителя председателя ГПЗКУ и подготовки покушения на убийство и.о. главы госкорпорации.

"Это - два заказчика, один из которых занимал должность руководителя департамента в данном учреждении, организатор - разведчик ГУР, а также исполнитель. Еще одного исполнителя задержали 10 ноября 2017 сразу после совершения преступления", - напомнили в пресс-службе.

1 и 2 марта Печерский судом четырем подозреваемым избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - 352,4 тыс грн каждому.

3 марта, один из фигурантов, а именно исполнитель, внес определенную сумму залога, освободился из-под стражи, не явился в суд без уважительных причин.

Генеральная прокуратура подала апелляционную жалобу на принятое судом решение.

28 февраля глава Нацполиции Сергей Князев также заявил о задержании четырех злоумышленников, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

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