В Черновцах избили молотком нашего активиста - Стоп коррупции

В организации заявили, что это уже второе нападение на представителей Стоп коррупции в Черновцах за последние два дня

В Черновцах неизвестные совершили нападение на главу местного отделения общественной организации Стоп коррупции Николая Петиченко. Об этом говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

Согласно сообщению, Петиченко получил травму головы и многочисленные ушибы. На активиста с молотком набросились двое злоумышленников, он госпитализирован, рассказали в Стоп коррупции.

Фото: facebook.com/stopcor.ua

Там уточнили, что это уже второе нападение на представителей Стоп коррупции в Черновцах за последние два дня. 7 марта четыре человека с арматурой набросились на Валерия Аирини, рассказали в организации.

"Мы связываем эти попытки жестокой и кровавой расправы над нашими коллегами с профессиональной деятельностью и серией их резонансных расследований против коррупционных схем в местной прокуратуре и на таможне", - отметили в Стоп коррупции.

По их информации, по факту нападения на Аирини полиция открыла производство по части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК.

5 марта в Национальном союзе журналистов сообщили, что в феврале зафиксировано восемь случаев незаконного применения силы против журналистов в Украине.

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