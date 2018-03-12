Подозреваемый в убийстве в СИЗО Одессы заявил, что его заставили
Подозреваемый в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО в августе прошлого года заявил в суде, что его якобы заставили это сделать для смещения с должности начальника учреждения. Об этом сообщает Думская.
Согласно сообщению, сегодня Малиновский суд Одессы рассматривал вопрос о продлении меры пресечения для подозреваемого в убийстве Василия Чемериза, который на момент совершения преступления содержался в указанном СИЗО.
В ходе заседания Чемериз заявил, что некий сотрудник СИЗО, имя которого он пока не назвал, вместе с одним из заключенных якобы угрожали ему и его семье, вынуждая совершить убийство.
По словам подозреваемого, указания по совершению убийства ему давали по телефону.
Чемериз заявил в суде, что заказчики преступления якобы преследовали цель сместить действующего начальника СИЗО. Именно поэтому ему разрешили жить вне камеры, утверждает подозреваемый.
Суд решил продлить ему содержание под стражей еще на 60 дней - до 12 мая.
Рассмотрение дела по существу начнется 25 апреля.
17 августа около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Одесском СИЗО исчезла сотрудница. После нескольких часов поиска ее расчлененное тело было обнаружено в мусорном контейнере на территории изолятора.
Арестант, подозреваемый в убийстве, жил в техническом помещении и в своей камере не находился уже больше месяца, при этом он имел незаконный доступ к колющим и режущим предметам.
Начальник СИЗО был уволен с занимаемой должности.
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