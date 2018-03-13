ДТП в Харькове: Зайцева заявила, что наркотики не пробовала

В ходе допроса на судебном заседании подозреваемая в ДТП Елена Зайцева заявила, что перед аварией она не употребляла ни спиртное, ни наркотики

Подозреваемая в резонансном дорожно-транспортном происшествии в Харькове 20-летняя Елена Зайцева на судебном заседании, которое проходило 12 марта, заявила, что не принимала в день аварии наркотики. Об этом сообщает NewsRoom.

"Наркотики я никогда не пробовала, потому что в связи с травмой, которую я получила десять лет назад, я с осторожностью отношусь к любым препаратам. Совмещение каких-то лекарств может быть для меня быть фатальным", - сказала Зайцева.

По ее словам, в день ДТП никаких лекарств она не употребляла. "За день до случившегося, 17 октября, я перед сном приняла одну таблетку пенталгина", - уточнила подозреваемая.

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Она подтвердила, что тот день она провела вместе с Мариной Ковалевой, а вечером подруги ужинали в таверне Чили в компании знакомых.

Зайцева добавила, что накануне ДТП она не употребляла спиртное.

Подозреваемая уточнила, что двигалась по площади Конституции с включенными фарами ближнего света и "противотуманками" на скорости около 80 км/ч.

По ее словам, автомобиль второго подозреваемого Геннадия Дронова находился на уровне входа в метро, когда она его заметила.

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Оценить скорость Volkswagen Зайцева не смогла. "Она попросила прощения у потерпевших и поклялась, что никогда больше не сядет за руль", - говорится в сообщении.

Зайцева утверждает, что ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Touareg. По словам Зайцевой, она зажала клаксон и в последний момент перед столкновением нажала педаль тормоза, но это не позволило избежать ДТП.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

20 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней - до 16 декабря 2017 года без определения залога. В крови у Зайцевой экспертиза обнаружила опиаты.

Она ранее заявляла, что на перекрестке ей создал опасность водитель Volkswagen. Позднее отказалась от дачи показаний.

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