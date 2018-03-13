Павлоград: школьника подозревают в убийстве соседа и его ребенка

По данным Апелляционного суда области, 18-летний парень зарезал 30-летнего мужчину, его 4-летнего ребенка и ранил беременную жену

Сегодня Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области избрал 18-летнему подозреваемому в двойном убийстве и покушении на убийство меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда области.

Там отметили, что родственники подозреваемого, о чем ранее сообщили местные СМИ, в суде не работают.

"Судья Земцова Л. отчислена из штата Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области 22 апреля 2005 в связи с подачей заявления об отставке", - сказано в сообщении. По данным журналистов, Земцова - приемная мать подозреваемого.

В суде рассказали, что 10 марта ученик 11-А класса школы №3 в Павлограде, разбив окно, проник в соседский дом и с помощью ножа убил 30-летнего мужчину и 4-летнего ребенка. Также парень ранил 35-летнюю беременную жену убитого.

Подозреваемый Валентин Земцов (фото - beg.dp.ua)

По данным полиции Днепропетровской области, сначала подозреваемый нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, потом набросился на его жену - 35-летнюю Викторию, которая на момент нападения была беременна. Он ударил женщину, а затем нанес ножевые ранения ей в живот, она потеряла сознание. После этого школьник зарезал ребенка, который в тот момент проснулся и начал плакать. Виктория была доставлена в городскую больницу в реанимационное отделение.

После расправы над семьей парень скрылся с места преступления. Он обратился за медицинской помощью в ближайшую больницу с ранением, которое получил, разбивая окно в доме своих жертв. С места происшествия изъят нож кустарного производства, сообщили в полиции.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье об умышленом убийстве (п.1, п.2 ч.2 ст.115). Подозреваемому грозит пожизненное тюремное заключение.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области корреспонденту LIGA.net сообщили, что подросток отказывается говорить о мотивах своего поступка. Раненая им женщина находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось в августе 2017 года, 16-летнего подростка, жителя села Заречево Закарпатской области подозревают в умышленном убийстве своего дяди.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.