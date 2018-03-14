В Харькове разрисовали свастикой памятный знак бойцам УПА: фото
14.03.2018 16:38
Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции Харькова 13 марта в 19:00
Фото: пресс-служба Нацполиции
В Харькове неизвестные вандалы нарисовали свастику на памятном знаке Украинской повстанческой армии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 13 марта в 19:00, по адресу выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские Харькова устанавливают лиц, которые обрисовали памятник. Вопрос о квалификации события еще решается.
5 марта 2018 года сообщалось, что в Молодежном парке в Харькове неизвестные облили красной краской памятный знак героям УПА.
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