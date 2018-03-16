Прокурор: У Крысина есть покровители среди силовиков

По словам Донского, о том, что у Крысина есть покровители среди правоохранителей свидетельствуют документы, найденные во время обыска в его машине

У подозреваемого в организации отрядов титушек на Майдане Юрия Крысина есть так называемые покровители среди правоохранителей. Об этом заявил начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской, передает Громадське.

По словам прокурора, об этом свидетельствуют документы, найденные во время обыска в автомобиле Крысина.

"Когда мы провели обыск в автомобиле Крысина, то там были обнаружены документы, которые по своей форме и содержанию напоминают оперативные установки - документы, которые являются результатом или оперативно-розыскной деятельности, или выполнения поручения следователя. Сама эта деятельность содержит элементы секретности. Даже следователь-прокурор не всегда может эту следственную оперативную установку получить, а у Крысина она оказалась. Это говорит о наличии у него серьезных связей с правоохранителями", - сообщил Донской.

Он отметил, что следствию известно и о связи Юрия Крысина с председателем Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко.

"В этом вопросе могу ограничиться лишь тем, что нам известно об их связи. Савченко был допрошен в данном уголовном производстве, что касается Крысина. Но детали, к сожалению, разглашать не могу", - рассказал Алексей Донской.

Согласно поданным в суд документам, Крысин работает директором по развитию фирмы "Пятый регион". Сотрудники этой фирмы в свое время привлекались к охране фирмы "Авант-Банк", председателем правления которой в 2012-2013 годах был именно Алексей Савченко.

Он добавил, что покровители Крысина сейчас не столько заинтересованы в сотрудничестве с ним, сколько боятся обнародования той информации, которая ему о них известна.

15 марта на заседание по делу об убийстве киевского журналиста Вячеслава Веремия обвиняемый Юрий Крысин не явился, якобы из-за опасения за свою жизнь. 26 марта Крысина доставят в суд принудительно.

19 марта Апелляционный суд в 14:00 будет рассматривать апелляцию на приговор судьи Олега Линныка Крысину, там тоже предусмотрен принудительный привод.

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27 февраля Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца в Киеве, после чего туда пришли неизвестные, облили ему голову зеленкой и подарили среди прочего мандарины и крысиный яд.

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22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

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