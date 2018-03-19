Под Киевом столкнулись BMW и грузовик, четверо погибших: фото
В Киевской области четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Трагедия произошла в воскресенье вечером, 18 марта, на 48-м км автодороги Киев - Овруч вблизи села Феневичи Иванковского района.
"Установлено, что водитель автомобиля BMW с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем ЗИЛ", - сообщили в полиции.
Четверо мужчин - 25-летний водитель BMW и трое его пассажиров в возрасте 26-27 лет - погибли на месте.
Пассажирка грузовика, 49-летняя женщина, была доставлена в районную больницу, где ей диагностировали рану носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.
Все погибшие и пострадавшие в ДТП - жители села Феневичи.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Все обстоятельства и причины автокатастрофы устанавливаются.
Читайте также: В Турции более 10 человек погибли в ДТП с автобусом и фурой
11 марта 2018 года в Днепропетровской области на автодороге международного значения столкнулись легковой и грузовой автомобили, погибли четыре человека, включая одного ребенка.
Фото: kv.npu.gov.ua
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:44
-
11:54
-
10:58
-
08:50
-
09:08
Новости партнеров
- 110600
- 89466
- 72001
- 57409
- 49234