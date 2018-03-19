Под Киевом столкнулись BMW и грузовик, четверо погибших: фото

По предварительным данным, водитель BMW с литовскими номерами не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ЗИЛом

В Киевской области четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Трагедия произошла в воскресенье вечером, 18 марта, на 48-м км автодороги Киев - Овруч вблизи села Феневичи Иванковского района.

"Установлено, что водитель автомобиля BMW с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем ЗИЛ", - сообщили в полиции.

Четверо мужчин - 25-летний водитель BMW и трое его пассажиров в возрасте 26-27 лет - погибли на месте.

Пассажирка грузовика, 49-летняя женщина, была доставлена в районную больницу, где ей диагностировали рану носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.

Все погибшие и пострадавшие в ДТП - жители села Феневичи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Все обстоятельства и причины автокатастрофы устанавливаются.

Читайте также: В Турции более 10 человек погибли в ДТП с автобусом и фурой

11 марта 2018 года в Днепропетровской области на автодороге международного значения столкнулись легковой и грузовой автомобили, погибли четыре человека, включая одного ребенка.

Фото: kv.npu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.