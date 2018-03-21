Без света остались 18 сел и городков на юге и востоке Украины

В Николаевской области обесточены 11 населенных пунктов, в Донецкой - семь

По состоянию на 21 марта без света остаются 18 населенных пунктов в Николаевской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 21 марта остаются обесточенными 18 населенных пунктов в двух областях, а именно: Николаевская - 11 и Донецкая - 7", - говорится в сообщении.

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