Без света остались 18 сел и городков на юге и востоке Украины
21.03.2018 09:40
В Николаевской области обесточены 11 населенных пунктов, в Донецкой - семь
Фото: iStock/Global Images Ukraine
По состоянию на 21 марта без света остаются 18 населенных пунктов в Николаевской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 07:00 21 марта остаются обесточенными 18 населенных пунктов в двух областях, а именно: Николаевская - 11 и Донецкая - 7", - говорится в сообщении.
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