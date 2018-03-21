Удерживаемый боевиками журналист Асеев жалуется на здоровье

По словам бывшего депутата Верховной Рады Егора Фирсова, Стаса Асеева мучает хронический бронхит, который у него еще с детства, и сильная зубная боль

Боевики удерживают пропавшего в Донецке журналиста Станислава Васина (Асеева) на территории бывшего завода. При этом журналист жалуется на ухудшение состояния здоровья. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов в Facebook.

"Информация о состоянии Стаса Асеева (Васина). К сожалению, ничего кардинально нового сказать не могу. В период обмена всех на всех обменять Стаса не удалось. Мы пытались общаться с кем только возможно. Задействовали как официальные, так и неофициальные каналы коммуникации, в том числе церковные, журналистские и политические. Но в то время со стороны террористов даже говорить не хотели о возможности обмена ", - написал Фирсов.

По его словам, периодически с Асеевым добивается встречи его мать. Иногда ей предоставляют такую возможность.

"Стас жив. Пытается держаться. Но жалуется на состояние здоровья. Его и в дальнейшем мучает хронический бронхит, который у него еще с детства. И сильная зубная боль", - сообщил Фирсов.

Он добавил, что журналист находится на территории бывшего завода, известного многим как "Изоляция". "Это помещение, где военные "ДНР "с самого начала обустроили тюрьму, где держали и пытали пленных. Те, кто побывал в плену, называют это место настоящим концлагерем, где пленных днем заставляли работать, а ночью пытали", - отметил он.

Фирсов добавил, что "суд" по делу Асеева постоянно переносится. Рассмотрение дела и вынесение приговора планировалось еще в 2017 году, но процесс продолжается до сих пор.

"Сейчас мы планируем издать сборник его статей, которые он писал о ситуации в ОРДЛО ... Этим хотим привлечь внимание к его заключения. В том числе, выдать также и иностранным языком, чем привлечь внимание к Стасу на европейском и американском уровне", - добавил он.

Фирсов также отметил, что материалы Асеева - это очень ценный источник информации о том, что происходило на оккупированной территории с начала войны.

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27-летний Асеев - украинский журналист и блогер. Он исчез в начале июня 2017 года в Донецке. 5 июля международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала боевиков в Донбассе раскрыть местонахождение пропавшего блогера, а ОБСЕ призвала немедленно освободить Асеева. Только в сентября оккупанты подтвердили, что он внесен в список на обмен.

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