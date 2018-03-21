Тимошенко не ответила на вопрос о деньгах на лоббистов США - СМИ

Журналисты программы "Схемы" рассказали, что стоимость лоббистских услуг для Тимошенко составляет $65000 в месяц

Председатель фракции Батькивщина в парламенте Юлия Тимошенко дважды отказалась отвечать на вопрос журналиста программы "Схемы" в кулуарах Верховной Рады о происхождении десятков тысяч долларов, которые должны быть оплачены фирмой, действующей от ее имени, на счет компании Барри Беннетта, бывшего помощника Дональда Трампа, за предоставление ей лоббистских услуг на территории США. Об этом сообщает программа "Схемы", передает Радио Свобода.

На просьбу прокомментировать вопрос о американских лоббистах сначала пресс-секретарь фракции ВО Батькивщина сообщила, что Тимошенко даст ответ позже, что впоследствии подтвердила и сама лидер политической силы. Когда журналист во второй раз подошел к Тимошенко, она вообще проигнорировала вопрос и быстро скрылась за дверью сессионного зала парламента, рассказывают журналисты.

Фирма Avenue Strategies, которую возглавляет Беннетт, подала в Министерство юстиции США документы, где говорится о том, что стоимость лоббистских услуг для Тимошенко составляет $65000 в месяц.

При этом контракт с фирмой Беннетта подписала не самая Тимошенко, а фирма Two Paths LLC, что согласно документам, действует от ее имени.

Фирма Two Paths LLC - это американская компания, зарегистрированная в так называемом оффшорном штате Делавэр, сообщают журналисты программы "Схемы". Узнать о ее реальных владельцах из публичных источников невозможно, компания даже не обязана их указывать при регистрации. Она также не публикует свои годовые финансовые отчеты. Все это дает достаточно высокую степень анонимности клиентам, которые выбирают штат Делавэр как место регистрации своих юридических лиц.

Фирма Two Paths LLC создана 13 февраля 2017 года, о чем свидетельствует выписка из реестра юридических лиц штата Делавэр (США).

Именно эта фирма, согласно контракту с американскими лоббистами, должна от имени Тимошенко платить десятки тысяч долларов ежемесячно за предоставление украинскому политику лоббистских услуг.

Юристы говорят: если это деньги самой Тимошенко, то она должна указать эти расходы в своей ежегодной электронной декларации по итогам 2018 года и объяснить их происхождение.