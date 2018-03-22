ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали танки и гаубицы

По данным ОБСЕ, танки и гаубицы боевики разместили в 28 километрах от временно оккупированного Луганска

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки и гаубицы боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах СММ зафиксировала шесть буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и шесть танков (пять T-64 и один Т-72) возле населенного пункта Мирное, что 28 км к юго-западу от Луганска", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, пять танков террористов (четыре T‑64 и один неустановленного типа) находились вблизи Круглика (31 км к юго-западу от Луганска).

Наблюдатели ОБСЕ также видели два бронетранспортера (МТ-ЛБ) и две бронированные машины (типа БМП на территории объекта, а также три МТ-ЛБ, которые стояли за пределами объекта возле Первомайска и один МТ-ЛБ в населенном пункте Веселая Гора, что в 16 километрах к северу от Луганска.

30 ноября 2018 года ОБСЕ в четырех временно оккупированных приграничных районах Донбасса зафиксировали передвижение грузовиков боевиков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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