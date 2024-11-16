"Увлечь под Новый год". Офицер ВСУ рассказал о планах россиян на Купянском направлении

Можно ожидать сосредоточения усилий россиян на захвате Купянска-Узлового или о перемещении фокуса на то, чтобы продвигаться в Боровую.

Купянск (Фото: EPA / Sergey Kozlov)

Скорее всего, россиянам действительно приказали достичь на направлении конкретных целей к конкретной дате – вероятно, захватить Купянск-Узловой под Новый год. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал Антон Шмагайло ("Бандерас"), командир 1-й ударной роты батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр.

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За все время полномасштабного вторжения противник издавал достаточно много таких приказов по разным направлениям, отметил офицер.

"Враг накапливает и наращивает успехи там, где ему это удается. Где тонко, там и рвется. Плюс для этого должна быть определенная военная целесообразность. Бывает, что он совершает "безумные" штурмы, как, например, было недавно, когда он попытался вломиться в Купянск. Но обычно он действует более грамотно: сначала поджимает по флангам, если в определенных зонах имеет успех – там и наращивает усилия", – сказал Шмагайло.

Соответственно, по словам офицера, на Купянском направлении, речь может идти как о сосредоточении усилий россиян на захвате Купянска-Узлового, так и о перемещении фокуса на то, чтобы продвигаться к Боровой, потому что "там тоже достаточно тяжелое направление и сложная обстановка".