"Захопити під Новий рік". Офіцер ЗСУ розповів про плани росіян на Куп’янському напрямку

Можна очікувати зосередження зусиль росіян на захопленні Куп’янська-Вузлового або про переміщення фокусу на те, щоб просуватися до Борової

Куп'янськ (Фото: EPA / Sergey Kozlov)

Скоріше за все, росіянам дійсно дали наказ досягти на напрямку конкретних цілей до конкретної дати – імовірно, захопити Куп’янськ-Вузловий під Новий рік. Про це в коментарі LIGA.net розповів Антон Шмагайло ("Бандерас"), командир 1-ї ударної роти батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої ОШБр.

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За весь час повномасштабного вторгнення противник видавав доволі багато таких наказів на різних напрямках, зазначив офіцер.

"Ворог накопичує і нарощує успіхи там, де йому це вдається. Де тонко, там і рветься. Плюс для цього має бути певна військова доцільність. Буває, що він здійснює "безумні" штурми, як, наприклад, було недавно, коли він спробував вломитися в Куп’янськ. Але зазвичай він діє більш грамотно: спочатку піджимає по флангам, якщо в певних зонах має успіх – там і нарощує зусилля", – сказав Шмагайло.

Відповідно, за словами офіцера, на Куп’янському напрямку може йтися як про зосередження зусиль росіян на захопленні Куп’янська-Вузлового, так і про переміщення фокусу на те, щоб просуватися до Борової, тому що "там також доволі важкий напрямок і складна обстановка".