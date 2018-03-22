Украина привела ПВО в боеготовность из-за воздушных провокаций РФ

Российская военная авиация второй раз за месяц совершила провокационные действия вдоль восточной и южной воздушной границы Украины, заявили в ВСУ

Украина привела в боевую готовность свою противовоздушную оборону из-за провокационных полетов российской военной авиации вблизи ее границ. Об этом в своем Facebook сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня, 22 марта, силы и средства Воздушных Сил ВСУ уже второй раз за месяц зафиксировали провокационные действия со стороны воздушного компонента ВКС РФ вдоль восточной и южной воздушной границы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители и бомбардировщики осуществляли вылеты с российских аэродромов Шайковка и Крымск, а также Бельбека в оккупированном Крыму "с максимальным приближением к госгранице Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым".

Также военные самолеты РФ приближались на расстояние до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции.

"Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей по отработке определенных условных задач по нанесению ударов", - сообщает командование Воздушных Сил.

Карта: facebook.com/kpszsu

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Такие действия российской авиации украинские военные объясняют, прежде всего, "реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в ВС ВСУ и условной отработкой блокады пролива Босфор".

"Обнаружив угрозу со стороны страны-агрессора, все определенные силы и средства ПВО были приведены в боевую готовность, чтобы дать отпор в случае применения авиации ВКС РФ. Воздушные Силы ВСУ несут круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении.

19 марта 2018 года российская армия начала широкомасштабные военные учения в оккупированном Крыму.

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