Полиция заблокировала базу Нацкорпуса на заводе АТЕК в Киеве

В Нацполиции заявили, что на месте проводят следственные действия

Сотрудники спецназа Нацполиции утром в пятницу, 23 марта, пришли с обыском на базу партии Национальный корпус на территории бывшего машиностроительного завода АТЕК в Киеве. Об этом заявил LIGA.net спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Нацполиция проводит следственные действия с санкции суда", - сказал Тракало.

Пресс-служба Нацкорпуса опубликовала в Facebook видео, на котором видно до 10 силовиков у входа на территорию базы.

Вход на "АТЕК" был заблокирован, но нескольким людям удалось прорваться на территорию завода, когда пришел нардеп Андрей Билецкий.

23 декабря 2017 года Национальный корпус сорвал проведение съезда молодежного крыла Компартии Украины - Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины - в центре Киева.

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