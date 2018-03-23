В ОРДЛО боевиков из РФ заставили сдать все документы - разведка

Террористов обязали сдать главарям паспорта и другие документы, прямо или опосредованно подтверждающие их гражданство

Главари террористических организаций ДНР и ЛНР в очередной раз заставили наемников из России сдать все документы, по которым можно определить их гражданство. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что к участию в "беспрецедентной акции "Сдай документы командиру" в обязательном порядке привлекались "ихтамнеты" с гражданством РФ и других стран СНГ.

По условиям "акции", до утра 22 марта такие боевики были обязаны сдать главарям все документы, прямо или опосредованно подтверждающие их гражданство - паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карточки.

В случае отказа сдать документы наемников ждет "позорное увольнение и депортация на родину", подчеркнули в штабе АТО.

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Ранее главари террористов уже принимали подобные меры после задержания украинскими военными россиян Агеева и Покусаева, воевавших в подконтрольных Кремлю бандформированиях.

Нынешняя "акция", как и предыдущие, была проведена по указанию Генштаба РФ, ее реализацию контролировали сотрудники ФСБ.

Ранее в марте 2018 года в Луганской области бойцы ВСУ задержали боевика, пытавшегося проникнуть на свободную территорию Украины. Задержанный рассказал об отсутствии работы в оккупированном Донбассе и российских инструкторах, обучающих террористов.

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