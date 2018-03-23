В ОРДЛО боевиков из РФ заставили сдать все документы - разведка
Главари террористических организаций ДНР и ЛНР в очередной раз заставили наемников из России сдать все документы, по которым можно определить их гражданство. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает со ссылкой на данные разведки.
Отмечается, что к участию в "беспрецедентной акции "Сдай документы командиру" в обязательном порядке привлекались "ихтамнеты" с гражданством РФ и других стран СНГ.
По условиям "акции", до утра 22 марта такие боевики были обязаны сдать главарям все документы, прямо или опосредованно подтверждающие их гражданство - паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карточки.
В случае отказа сдать документы наемников ждет "позорное увольнение и депортация на родину", подчеркнули в штабе АТО.
Читайте также: "Все решает Путин": главари боевиков готовятся к "выборам"
Ранее главари террористов уже принимали подобные меры после задержания украинскими военными россиян Агеева и Покусаева, воевавших в подконтрольных Кремлю бандформированиях.
Нынешняя "акция", как и предыдущие, была проведена по указанию Генштаба РФ, ее реализацию контролировали сотрудники ФСБ.
Ранее в марте 2018 года в Луганской области бойцы ВСУ задержали боевика, пытавшегося проникнуть на свободную территорию Украины. Задержанный рассказал об отсутствии работы в оккупированном Донбассе и российских инструкторах, обучающих террористов.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:36
-
09:28
-
08:30
-
08:53
-
08:33