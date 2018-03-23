Россия модернизирует БМП гибридной армии в Донбассе - разведка

По данным разведки, БМП-1 оснастят боевым модулем бронетранспортера БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72, первую партию машин передадут боевикам в сентябре

Россия продолжает использовать ведение боевых действий на временно оккупированной территории Донбасса для испытания новых и проверки эффективности модернизированных образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

В частности, наблюдается активизация этой деятельности в танковых и специальных подразделениях российских оккупационных войск.

Кроме того, по данным разведки, оборонно-промышленный комплекс РФ принимает меры по ускорению модернизации боевых машин пехоты (БМП-1), которые находятся на вооружении боевиков в оккупированных районах Донбасса.

"Предполагается их оснащение боевым модулем бронетранспортера БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72. Первую партию модернизированных БМП-1 планируют передать в сентябре. Не исключается, что апробацию модернизированной БМП-1 россияне планируют осуществить в боевых условиях на востоке Украины, а также на территории Сирии", - отметили в разведке.

Ранее ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали танки и гаубицы.

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