"Пасхальное перемирие" сорвано: боевики дважды открывали огонь
Боевики гибридной армии РФ по состоянию на сегодняшнее утро уже дважды нарушили так называемое пасхальное перемирие, которое вступило в силу в Донбассе с полуночи 30 марта. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский.
"На донецком направлении противник обстрелял из стрелкового оружия наши позиции вблизи Авдеевки и Опытного", - сказал он.
В то же время на луганском направлении сохранялась тишина, добавил Сушинский.
Потерь среди военнослужащих с начала текущих суток нет.
29 марта 2018 года лидеры стран нормандской четверки в совместном заявлении приветствовали договоренность трехсторонней контактной группы о режиме прекращения огня в Донбассе с 30 марта, приуроченном к грядущим пасхальным праздникам.
В штабе АТО заявили, что ВСУ готовы к соблюдению перемирия по всей линии фронта.
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