"Пасхальное перемирие" сорвано: боевики дважды открывали огонь

Подконтрольные Кремлю террористы из стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Опытного, сообщили в штабе АТО

Боевики гибридной армии РФ по состоянию на сегодняшнее утро уже дважды нарушили так называемое пасхальное перемирие, которое вступило в силу в Донбассе с полуночи 30 марта. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский.

"На донецком направлении противник обстрелял из стрелкового оружия наши позиции вблизи Авдеевки и Опытного", - сказал он.

В то же время на луганском направлении сохранялась тишина, добавил Сушинский.

Потерь среди военнослужащих с начала текущих суток нет.

29 марта 2018 года лидеры стран нормандской четверки в совместном заявлении приветствовали договоренность трехсторонней контактной группы о режиме прекращения огня в Донбассе с 30 марта, приуроченном к грядущим пасхальным праздникам.

В штабе АТО заявили, что ВСУ готовы к соблюдению перемирия по всей линии фронта.

Читайте также: Нормандская четверка и перемирие: Киев заявил о "дебюте" Путина

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.